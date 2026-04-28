La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes su informe mensual de precios de paridad de importación (PPI), una referencia clave para el ajuste de los combustibles que el Poder Ejecutivo prevé aplicar en mayo.

Según el reporte, la evolución de los precios entre marzo y abril muestra incrementos en todos los productos relevados. En las naftas, la Premium 97 registra una suba de 5,57%, mientras que la Súper 95 aumenta 5,92%. En el caso del gasoil, el incremento es más pronunciado: 10,53% para el 50S y 10,52% para el 10S. Para el supergás, el aumento estimado es de 3,96%.

El informe de Ursea no determina por sí solo el precio final al público, pero sirve como insumo técnico para la decisión que debe adoptar el gobierno. Las nuevas tarifas serán comunicadas por el Poder Ejecutivo en las próximas horas.

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El contexto internacional detrás de la suba

El nuevo ajuste llega en un escenario de presión sobre el mercado internacional del petróleo. La guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz impulsaron una escalada en los precios del crudo, lo que llevó al gobierno uruguayo a retomar los ajustes mensuales de los combustibles.

Esa modalidad había sido sustituida el año pasado por una revisión bimensual, pero el Poder Ejecutivo resolvió volver al esquema mensual para seguir más de cerca la evolución de los precios internacionales.

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En abril, los combustibles en Uruguay ya habían aumentado 7%, el máximo definido por el gobierno para evitar variaciones bruscas con impacto directo en la producción y en los consumidores. El informe de PPI del mes anterior había mostrado presiones mucho más fuertes: subas de 14% en las naftas, casi 54% en el gasoil y 33% en el supergás.

La decisión final para mayo dependerá ahora del Poder Ejecutivo, que deberá resolver cuánto del aumento sugerido por la paridad de importación trasladará a los precios de venta al público.