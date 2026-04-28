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La remodelación del acceso norte de Carmelo no solo cambiará el pavimento, las veredas y la iluminación peatonal de Avenida Italia. La obra dejará preparada una parte menos visible, pero decisiva para el tránsito futuro de la zona: el entubado necesario para colocar semáforos en el cruce de Avenida Italia y Artigas.

El anuncio lo hizo el ingeniero Gonzalo Santos, director de Obras de la Intendencia de Colonia, en la mañana de Radiolugares, al ser consultado sobre la conveniencia de instalar semáforos en ese punto, uno de los ingresos principales a la ciudad y un cruce que concentra circulación local, tránsito de salida y movimiento hacia la Ruta 21.

“Vamos a dejar entubado en previsión a semaforización”, dijo Santos. La intervención consistirá en colocar cañerías rígidas de PVC bajo el pavimento en toda la intersección. Según explicó, ese trabajo permitirá que, si la Dirección de Tránsito define avanzar con los semáforos, no sea necesario romper la obra nueva.

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“Para no romper a futuro, vamos a dejar entubado. Después se enhebran los cables, se hacen cámaras en los bordes y queda pronto para que lo instalen”, señaló.

Una decisión que mira más allá de la obra vial

Santos fue cuidadoso en marcar los límites de su área. La semaforización, aclaró, no depende de la Dirección de Obras, sino de Tránsito. Pero la coordinación entre ambas reparticiones ya aparece incorporada al proyecto.

“Yo creo que Tránsito ya lo está previendo”, afirmó. Y añadió que la Intendencia viene observando varios puntos de Carmelo y de Colonia donde el crecimiento del parque vehicular obliga a estudiar nuevas formas de ordenamiento.

El dato no es menor. Hasta ahora, la remodelación del acceso norte había sido presentada sobre todo como una obra de recuperación vial y urbana. La previsión para semáforos introduce otro plano: el de la seguridad y la gestión del tránsito en una entrada que, con los años, ganó peso dentro de la circulación de Carmelo.

Santos lo planteó en esos términos. Dijo que, durante un tiempo, las señales de pare o de ceda el paso pueden ser suficientes, pero llega un momento en que el aumento del tránsito exige otros mecanismos. “La semaforización es un rubro que viene asociado y muchas veces inevitable”, sostuvo.

Avenida Italia será reconstruida por completo

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La licitación pública para la remodelación de Avenida Italia ya tuvo apertura de ofertas. Santos estimó que la inversión rondará los 50 millones de pesos y que el trámite administrativo demandará unos dos meses, antes de pasar a la etapa de ejecución.

La obra prevé reconstruir por completo el acceso norte. El pavimento será retirado y se trabajará sobre la base con incorporación de cemento Portland mediante una máquina recicladora, un equipo de gran porte más habitual en rutas nacionales que en calles urbanas. Luego se colocará carpeta asfáltica como terminación.

El director de Obras explicó que el ancho de Avenida Italia permite utilizar esa maquinaria, algo que no siempre es posible dentro del casco urbano. La intervención busca recuperar una calzada que, según dijo, está envejecida y con un grado de deterioro que justifica su sustitución.

El sistema hidráulico existente, en cambio, no será modificado. Santos recordó que la obra realizada alrededor de 2010 incluyó entubados de gran diámetro, cordón cuneta, bocas de tormenta y captaciones pluviales. A su juicio, ese sistema “ha funcionado bien” y por eso quedará inalterado.

Veredas nuevas, iluminación baja y cruces peatonales

La remodelación también alcanzará las veredas. Los adoquines actuales serán retirados y se sustituirán por hormigón estampado, con un reborde liso y una zona central rayada para mejorar la adherencia del peatón. El proyecto incluye rampas accesibles donde corresponda y la adecuación de los cruces.

Uno de los cambios visibles será la incorporación de iluminación peatonal sobre la vereda. La iluminación alta existente en los canteros se mantendrá, con los recambios habituales de luminarias cuando corresponda. La nueva iluminación, de menor altura, tendrá una función de uso y también ornamental.

La obra irá desde Artigas hasta la zona de la plazoleta de Dante Alighieri, con una extensión adicional de algunos metros hacia la Ruta 21. Allí se proyecta ordenar un cruce peatonal fuera del área de giro de los vehículos, para reducir riesgos en el desplazamiento de quienes cruzan a pie.

También quedará comprendido el entorno de la rotonda y los pavimentos de conexión, de modo que no haya un corte brusco entre la obra nueva y los tramos deteriorados que confluyen en el acceso.

Final previsto hacia la primavera

Si el proceso licitatorio avanza dentro de los plazos esperados, Santos calculó que la ejecución de la obra demandará entre dos y tres meses. La Intendencia aspira a tenerla terminada hacia octubre o noviembre, antes del movimiento más intenso de la temporada estival.

El director de Obras sostuvo, que el objetivo es “jerarquizar la entrada a Carmelo” y mejorar el uso cotidiano del espacio por parte de vecinos, peatones y conductores.

Pero el punto más novedoso quedó bajo tierra: la obra dejará preparado el cruce de Avenida Italia y Artigas para una futura instalación de semáforos. No estarán incluidos en esta etapa, pero la infraestructura básica quedará prevista desde ahora. Esa decisión evita abrir de nuevo el pavimento y confirma que la Intendencia ya mira ese cruce como uno de los puntos de tránsito a ordenar en Carmelo.