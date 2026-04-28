El informe final del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social no está escrito con mirada departamental, pero varias de sus propuestas pueden tener incidencia directa en Colonia. El documento plantea una reforma de la matriz de protección social con énfasis en infancia, cuidados, personas con discapacidad, trabajadores independientes y sostenibilidad del sistema previsional.

El aspecto más relevante para el territorio es el criterio de descentralización. El texto sostiene que las políticas deberán involucrar a los tres niveles de gobierno —nacional, departamental y municipal— y contar con recursos, coordinación estable y respuestas adaptadas a cada realidad local. Esa definición abre una discusión concreta para Colonia: qué papel tendrán la Intendencia, los municipios, los centros educativos, los prestadores de salud y las organizaciones sociales en la ejecución de los futuros cambios.

Uno de los capítulos con mayor impacto potencial es el de infancia. El informe propone unificar prestaciones hoy dispersas —Asignaciones Familiares, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé, entre otras— en un sistema único de transferencias para niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años en situación de vulnerabilidad. También plantea mejorar los montos, con un refuerzo adicional para embarazadas y niños de hasta tres años. En un departamento con realidades urbanas, rurales y de pequeñas localidades, el desafío estará en que la nueva estructura llegue sin trabas administrativas a los hogares más alejados de los principales centros de atención.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La expansión de la educación y los cuidados aparece como otro eje sensible. El documento advierte que solo una parte de la matrícula de educación inicial y primaria accede a jornada completa o extendida, y que la cobertura para la primera infancia sigue siendo baja. Propone ampliar servicios con criterios de equidad territorial, tomando en cuenta la demanda efectiva, las barreras de acceso, la capacidad instalada, la distancia a los centros y la situación de hogares monomarentales o con discapacidad. Para Colonia, esto podría implicar revisar la oferta de cuidados en localidades donde la distancia y los horarios laborales condicionan la asistencia de los niños.

El informe también plantea ampliar licencias y permisos para cuidados. Entre las propuestas figura extender el subsidio por paternidad hasta al menos 30 días, ampliar la licencia parental y promover que los varones utilicen parte de ese tiempo. La medida apunta a corregir una estructura de cuidados que todavía recae mayoritariamente sobre las mujeres. En términos territoriales, su efecto puede ser importante en sectores con fuerte presencia de empleo privado, comercio, servicios, industria y actividades rurales, donde la continuidad laboral suele entrar en tensión con las responsabilidades familiares.

En discapacidad, el documento señala brechas educativas, laborales y de acceso a apoyos. Menciona una diferencia de 30 puntos porcentuales en la tasa de empleo entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, y plantea avanzar hacia una valoración única en todo el país mediante el Baremo Único Nacional de Discapacidad. Para Colonia, esto supone un punto clave: que los criterios de certificación, apoyos, prestaciones y accesibilidad no dependan de la cercanía con Montevideo, sino de una respuesta territorial efectiva.

Otro capítulo con incidencia departamental es el de trabajadores independientes. El informe propone avanzar hacia un seguro por cese de actividad para quienes aportan a la seguridad social pero no cuentan con cobertura ante la pérdida de ingresos. En Colonia, donde conviven pequeños comercios, emprendimientos turísticos, servicios, productores familiares y trabajadores por cuenta propia, esta línea podría convertirse en una herramienta de protección ante caídas de actividad o crisis sectoriales.

El documento también propone transitar hacia un financiamiento sostenible del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con expansión y mejora de los apoyos de larga duración. Ese punto tiene especial importancia en un país que envejece y en departamentos donde muchas familias resuelven el cuidado de personas mayores dentro del hogar, con escaso apoyo formal.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La reforma previsional aparece en el informe como parte de una discusión más amplia sobre sostenibilidad, equidad y protección en la vejez. Aunque las definiciones finales dependerán de decisiones políticas posteriores, el documento advierte que las transformaciones demográficas obligan a pensar un sistema capaz de sostener prestaciones sin perder cobertura.

Para Colonia, la pregunta de fondo no es solo qué propone el informe, sino cómo se aplicará. La incidencia real dependerá de la capacidad de convertir orientaciones nacionales en ventanillas accesibles, servicios cercanos, datos territoriales confiables y coordinación entre instituciones. En ese pasaje, el departamento puede quedar como receptor pasivo de políticas diseñadas desde el centro o asumir un papel activo en la definición de sus propias prioridades sociales