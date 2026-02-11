Un grupo de vecinos del barrio Corralito, en Carmelo, envió a este medio un escrito en el que manifiesta su preocupación por la tala de eucaliptos en la zona y por la presunta venta irregular de terrenos.
En la comunicación, los firmantes señalan que los eucaliptos formaban parte del entorno habitual del barrio y que, según indican, cumplían una función de protección frente a tormentas y vientos. De acuerdo con lo expresado, árboles ubicados en el área conocida como “Eucaliptales” fueron retirados recientemente.
Los vecinos sostienen que la intervención habría sido realizada por gente de la zona y califican la acción como ilegal. Asimismo, afirman que se estarían comercializando terrenos en el lugar sin la correspondiente habilitación.
En el escrito, los firmantes manifiestan su malestar por la situación y reclaman mayor atención ante lo que consideran una afectación al entorno natural y al barrio. Acompañan la denuncia con imágenes que, según indican, registran el estado actual del predio.
El planteo fue suscrito bajo la denominación “los vecinos”.
