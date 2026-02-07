La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Deportes, dio a conocer la nómina de los jóvenes seleccionados que accederán a las becas para participar en la clínica deportiva que dictará el Real Madrid en Colonia del Sacramento.

En total, fueron sorteados 10 titulares y 10 suplentes, previendo la posibilidad de que alguno de los beneficiarios principales no pueda concurrir a la actividad. El sorteo se realizó de forma oficial y transparente, con la intervención de la Escribana Municipal Jimena Madero, y la presencia del director de la Asesoría en Compras, Hugo Sosa.

Becados titulares

Lahyla Rosa García

Joaquín Álvarez

Simón Martínez

Dante Aquistapache

Nicolás Aron Pereira

Carmela Dambrosio

Bruno Álvarez

José Pedro Domínguez

Lista de suplentes

Hernán Crespo

Thiago Thove

Juan Martín Ferreira

Jean Franco Menyou

Matías Fontela

Kevin Vidal Ayala

Valentino Machado Velázquez

Diego Fernando Romero

Michel Magallanes

Sherwin Hernández

La clínica del Real Madrid representa una oportunidad formativa y deportiva de alto nivel, y su realización en Colonia del Sacramento forma parte de las propuestas impulsadas desde el área de Deportes para promover el acceso de jóvenes a experiencias de jerarquía internacional.