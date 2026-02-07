La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Deportes, dio a conocer la nómina de los jóvenes seleccionados que accederán a las becas para participar en la clínica deportiva que dictará el Real Madrid en Colonia del Sacramento.
En total, fueron sorteados 10 titulares y 10 suplentes, previendo la posibilidad de que alguno de los beneficiarios principales no pueda concurrir a la actividad. El sorteo se realizó de forma oficial y transparente, con la intervención de la Escribana Municipal Jimena Madero, y la presencia del director de la Asesoría en Compras, Hugo Sosa.
Becados titulares
-
Renato Guma
-
Lahyla Rosa García
-
Joaquín Álvarez
-
Simón Martínez
-
Dante Aquistapache
-
Nicolás Aron Pereira
-
Carmela Dambrosio
-
Gael González
-
Bruno Álvarez
-
José Pedro Domínguez
Lista de suplentes
-
Hernán Crespo
-
Thiago Thove
-
Juan Martín Ferreira
-
Jean Franco Menyou
-
Matías Fontela
-
Kevin Vidal Ayala
-
Valentino Machado Velázquez
-
Diego Fernando Romero
-
Michel Magallanes
-
Sherwin Hernández
La clínica del Real Madrid representa una oportunidad formativa y deportiva de alto nivel, y su realización en Colonia del Sacramento forma parte de las propuestas impulsadas desde el área de Deportes para promover el acceso de jóvenes a experiencias de jerarquía internacional.
