Un taller de decoración de espejos invita a personas mayores a participar de una experiencia artística pensada no solo desde la creación manual, sino también desde el disfrute, la evocación y el encuentro. La propuesta plantea un espacio creativo y sensorial en el que cada participante podrá intervenir su propio espejo a partir de materiales como masas moldeables, texturas y elementos decorativos inspirados en el mar.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La actividad apunta a generar una instancia de expresión personal a través de un trabajo delicado y accesible, en el que el objeto final adquiere un valor que va más allá de lo estético. Cada espejo, transformado por las manos de quien lo crea, se convierte en una pieza única atravesada por recuerdos, emociones e historias propias.

Además del componente artístico, el taller promueve el desarrollo de la motricidad fina y propone un ámbito de participación donde la creatividad funciona como herramienta de bienestar. En ese marco, la iniciativa busca ofrecer un momento de intercambio y disfrute, en el que el arte opere también como un vehículo para fortalecer la identidad personal y el vínculo con la propia trayectoria de vida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La propuesta incluye materiales y merienda, y es de carácter arancelado. Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 099 915 791.