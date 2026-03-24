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La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) será recibida hoy por la Junta Departamental de Colonia, en una instancia en la que presentará una serie de propuestas orientadas a paliar la situación de desindustrialización y desempleo que afecta al departamento.

La comparecencia fue solicitada por la organización sindical con el objetivo de trasladar al legislativo departamental una serie de planteos sobre la realidad del sector industrial y su impacto en el mercado laboral de Colonia.

De acuerdo al texto presentado, la instancia apunta a generar un espacio institucional para exponer propuestas vinculadas a la pérdida de actividad industrial y sus consecuencias en el empleo departamental.

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La presencia de UNTMRA ante la Junta Departamental sumará a la agenda pública un tema de alcance económico y social, en un contexto en el que el departamento enfrenta dificultades vinculadas al trabajo y a la actividad productiva.

La sesión de hoy permitirá que la organización desarrolle sus planteos ante los ediles y deje planteadas sus iniciativas para atender una situación que afecta a distintos sectores del departamento.