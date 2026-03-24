La circulación por Ruta 2 se encuentra reducida a media calzada en el tramo comprendido entre los kilómetros 128,300 y 130,600, en la zona de la radial de Rosario, en el departamento de Colonia.

La afectación responde a trabajos de retiro de palmeras secas, que se desarrollan a lo largo de una extensión aproximada de 2,3 kilómetros de carretera, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, la zona de obras está debidamente señalizada y cuenta con presencia de banderilleros para ordenar el tránsito mientras se ejecutan las tareas.

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Las autoridades estiman que los trabajos finalicen el próximo 25 de abril. Mientras tanto, se exhorta a los conductores a circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el lugar y mantener la velocidad máxima permitida.

La intervención genera una modificación transitoria en uno de los tramos de circulación del departamento, por lo que se recomienda extremar cuidados al atravesar la zona para evitar inconvenientes y permitir el normal desarrollo de las tareas.