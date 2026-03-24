La Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó el pasado 20 de marzo los proyectos de obras previstos para el Puerto Deportivo José Carbajal “El Sabalero” de Juan Lacaze, con una inversión estimada superior a los 3 millones de dólares.

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Según informó el Municipio de Juan Lacaze, las primeras intervenciones comenzarán en mayo. Entre ellas se encuentran tareas de dragado de mantenimiento en el espejo de agua, con el objetivo de mejorar el calado y la operatividad del puerto, así como trabajos de puesta a punto en las oficinas del varadero.

Uno de los componentes principales del plan es la ampliación del varadero, que incorporará 2.500 metros cuadrados y demandará una inversión cercana a los 400 mil dólares. De acuerdo con lo informado, esta obra apunta a fortalecer la capacidad de varado y reparación de embarcaciones mediante el sistema de travel lift.

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El comunicado señala que esa infraestructura permite realizar en Juan Lacaze tareas de carpintería, pintura, electricidad, mecánica, velas y mantenimiento general de embarcaciones, tanto nacionales como internacionales.

El proyecto también prevé la construcción de una nueva marina con muelle de amarras. Esa obra permitirá aumentar la capacidad del puerto de 50 a cerca de 80 embarcaciones y tendrá una inversión aproximada de 2 millones de dólares.

Esa intervención incluirá además el refuerzo de la escollera y mejoras en la accesibilidad y en el uso público del espacio. En ese marco, se prevé la incorporación de iluminación, bancos, papeleras y otras adecuaciones para el paseo y la pesca.

En relación con la escollera de Playa Charrúa, se informó que se realizará un estudio técnico junto a la Facultad de Ingeniería para definir futuras acciones de reparación.

La presentación de los proyectos fue realizada por el director nacional de Hidrografía, Carlos Colacce, y forma parte de un conjunto de actuaciones previstas para el desarrollo de la infraestructura portuaria de Juan Lacaze.