La Jefatura de Policía de Colonia realizó 31 allanamientos en los departamentos de Colonia, Montevideo, Durazno, Río Negro y Canelones, en el marco del operativo Anfisbena, que dejó 38 personas detenidas y la incautación de drogas, armas, municiones, vehículos y teléfonos celulares.

La investigación tuvo su origen en un homicidio ocurrido el 31 de octubre de 2025 en el departamento de Colonia. Por ese hecho fueron detenidos dos hombres, que luego fueron llevados ante la Justicia, la que dispuso sus condenas.

A partir de esas actuaciones, la Policía avanzó en una línea de investigación que permitió establecer una posible vinculación entre ese caso y la comercialización de sustancias estupefacientes.

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Según la información oficial, durante el trabajo investigativo se determinó que personas privadas de libertad operaban una organización desde distintas unidades penitenciarias del país y que esa estructura abarcaba una red de comercialización de drogas en varios departamentos de Uruguay.

En una primera etapa, la Justicia dispuso el análisis de varios teléfonos celulares incautados a personas privadas de libertad y a un detenido en noviembre de 2025. De acuerdo con la investigación, ese material permitió establecer la participación de distintas personas en la organización delictiva.

Con esos elementos, la información fue remitida a la Justicia, que posteriormente autorizó allanamientos en los cinco departamentos mencionados. El operativo culminó con 38 personas detenidas, que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Durante una rueda de prensa, el jefe de Policía de Colonia señaló que la operación incluyó escuchas y actuaciones coordinadas con la Fiscalía y el Poder Judicial. También indicó que en la maniobra estaban involucradas personas vinculadas a tres organizaciones criminales que operaban desde las unidades penitenciarias número 3, 4 y 5.

La Policía informó además que el operativo continúa en curso, mientras avanzan las actuaciones judiciales y fiscales sobre los detenidos y el material incautado.