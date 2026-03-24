El Municipio de Carmelo estará este jueves en la agenda de la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD), que sesionará de forma remota desde las 14:00 y abordará, entre otros puntos, la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2026 y del Plan Quinquenal 2026-2030.

La inclusión de Carmelo en el orden del día ubica al gobierno local dentro del conjunto de municipios cuyos instrumentos de planificación serán considerados en esta instancia. Se trata de dos herramientas centrales para la gestión: una, vinculada a la ejecución de acciones previstas para este año; la otra, orientada a la proyección de líneas de trabajo para el próximo período quinquenal.

La reunión de la CSD, que, no se limitará al caso de Carmelo. En el capítulo correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal también serán presentados para aprobación otros planes operativos y quinquenales de municipios del departamento de Colonia, entre ellos La Paz, Colonia Miguelete, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Rosario, Cufré y Tarariras. A esa nómina se suman además Piriápolis, Punta del Este y San Carlos, en Maldonado.

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Pero para Carmelo la instancia tiene un peso propio: coloca en discusión formal su hoja de ruta inmediata y de mediano plazo, en el marco de un esquema institucional que articula a los gobiernos departamentales, municipales y nacionales en materia de descentralización.

La sesión de este jueves también incluirá otros asuntos de alcance nacional, volverá a reunir así dos planos de la descentralización: por un lado, la gestión concreta de los municipios, entre ellos Carmelo; por otro, la aprobación y seguimiento de proyectos de inversión y mantenimiento en distintas zonas del país.