En el primer Desayuno de Análisis de Coyuntura Política y Económica del año, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, el economista Agustín Iturralde afirmó que Uruguay atraviesa una desaceleración y se encuentra en una recesión técnica, en un contexto externo que se volvió más complejo.

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Ante empresarios, legisladores, intendentes, embajadores, líderes de opinión y periodistas, Iturralde señaló que una eventual escalada de la guerra en Irán podría provocar una fuerte suba del petróleo por el posible cierre del Estrecho de Ormuz, con impacto sobre el crecimiento global, la inflación, las tasas de interés y los costos de producción. También advirtió que, a nivel regional, habrá una competencia más intensa por atraer inversiones.

En ese marco, sostuvo que la economía uruguaya enfrenta un deterioro de las expectativas, un débil desempeño fiscal y un aumento de la deuda. Además, proyectó un crecimiento de 1,2% para 2026, por debajo de la estimación oficial, y planteó la necesidad de un ajuste centrado en el gasto y de reformas que impulsen el crecimiento.

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En la exposición política, el analista Ignacio Zuasnabar afirmó que el Gobierno atraviesa una etapa desafiante desde el punto de vista de la opinión pública. Señaló que los indicadores no son confortables y que la tendencia tampoco acompaña, aunque matizó que el desencanto con la política no está en su peor momento y que aún no se observa un deterioro de los partidos como organismos de representación.