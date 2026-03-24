La policlínica de ASSE ubicada sobre Piedras, pasando 25 de Agosto, en barrio San José, fue escenario en la tarde del lunes 23 de marzo del descubrimiento de placas en homenaje a Raúl López, fundador de la institución.

La actividad recordó a una figura vinculada a los inicios del centro asistencial y puso en valor el papel que la policlínica cumple desde hace años en la atención de la salud pública de la zona.

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El reconocimiento destacó no solo la memoria de López, sino también la importancia de sostener y fortalecer un servicio que representa una referencia para numerosos vecinos.

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La colocación de las placas dejó así un mensaje de recuerdo, gratitud y compromiso con el futuro de una institución de fuerte presencia comunitaria.