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Hay goles que valen por el resultado. Y hay otros que valen por lo que cuentan. El de Gonzalo Petit, a los 46 segundos de juego, entró en esa segunda categoría: fue un gol que dijo algo. Dijo que seguía ahí. Dijo que estaba pronto. Dijo que un delantero puede pasar dos fechas en silencio y, sin embargo, llevar intacto el fuego en el botín.

El partido recién respiraba cuando el carmelitano controló un despeje en la frontal del área. No hubo apuro ni brusquedad. Hubo, en cambio, una pequeña pausa de esas que parecen un lujo en el vértigo del fútbol. Petit acomodó el cuerpo y curvó la pelota hacia la escuadra, como si hubiera dibujado una línea en el aire. Golazo. De los que no precisan demasiada explicación: se miran y se sienten.

Para un delantero, el banco pesa. Los minutos que no llegan se acumulan en la cabeza, en las piernas, en la ansiedad. Petit venía de dos jornadas consecutivas sin jugar. Había quedado fuera del foco, lejos de esa rutina que todo atacante necesita para entrar en temperatura competitiva. Pero el fútbol, que a veces cierra puertas, otras veces deja una rendija. Sin José Arnaiz ni Jorge Pascual, volvió a aparecer la oportunidad. Y Petit no la dejó pasar.

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Fue titular otra vez como centrodelantero del Granada y respondió de la manera más contundente: marcando casi desde el vestuario. Pero no fue solo el gol. También se lo vio más involucrado, más metido en el partido, más dispuesto a ir a buscar cada pelota y a vivir dentro del juego. Como si ese regreso al once inicial le hubiera devuelto no solo el lugar, sino también el pulso.

En ciudades como Carmelo, estos goles se miran de una manera especial. No son apenas una estadística en una liga lejana ni un recorte rápido en redes sociales. Son una forma de seguirle el rastro a uno de los suyos. Son el eco de una ilusión que viajó lejos pero que conserva acento de origen. Cada avance de Petit, cada minuto ganado, cada aparición en una cancha importante, tiene algo de noticia y algo de orgullo compartido.

El gol, además, tuvo esa belleza que conmueve porque parece sencilla aunque no lo sea. Controlar un rechazo, levantar la cabeza en una fracción mínima y encontrar la escuadra exige técnica, confianza y decisión. No fue un remate desesperado. Fue un gesto de futbolista convencido. De alguien que supo que la oportunidad estaba ahí y que no había tiempo para la duda.

A veces el fútbol es cruel con los que esperan. Pero también sabe recompensar al que aguarda sin bajar los brazos. Gonzalo Petit volvió al equipo y, antes de que el partido terminara de acomodarse, dejó una postal para guardar. Un golazo. Un regreso. Una manera de decir presente.

Para un delantero, no hay idioma más claro que ese. Para Carmelo, tampoco.