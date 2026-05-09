Un hombre de 30 años murió este sábado tras un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción de la Seccional Cuarta de Nueva Palmira.

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Según la información policial, el conductor de una motocicleta, identificado por sus iniciales como H. J. B. A., perdió el control del vehículo por causas que se investigan e impactó contra el cordón de una rotonda ubicada en la zona.

El motociclista y su acompañante recibieron asistencia de una emergencia móvil en el lugar y fueron trasladados a un centro asistencial. Horas más tarde, las autoridades confirmaron el fallecimiento del conductor.

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El acompañante, un joven de 25 años, resultó politraumatizado.

Personal de la Seccional Cuarta y efectivos de Policía Científica trabajaron en la escena, donde realizaron el relevamiento técnico para establecer la dinámica del siniestro. Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía Letrada de Carmelo.