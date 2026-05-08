Integrantes de REMAR presentaron una carta ante el Municipio de Carmelo para solicitar autorización para permanecer en los Barracones durante sus visitas a la ciudad.

Según el planteo, el grupo estaría integrado por unas ocho personas y las estadías serían de aproximadamente diez días. La solicitud indica que necesitan únicamente un lugar para descansar, ya que la alimentación y la limpieza del espacio quedarían a cargo de los propios integrantes de la organización.

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El tema fue considerado en sesión, donde se señaló que no estaba claramente establecida la agenda de días en que REMAR permanecería en Carmelo. Ante esa situación, se votó solicitar a la organización un cronograma detallado de estadías previsto entre mayo y diciembre.

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Con esa información, el Municipio podrá evaluar el pedido y definir si autoriza o no el uso de los Barracones durante las fechas solicitadas.