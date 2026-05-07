En marzo, el alcalde Luis Pablo Parodi confirmó que la Intendencia de Colonia y el Municipio estudiaban el borrador de una licitación a 20 años para construir una terminal de ómnibus en la ciudad. El proyecto preveía que los privados interesados pudieran proponer la ubicación, aunque esa definición quedaría sujeta al análisis técnico de la Intendencia.

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En aquella oportunidad, Parodi señaló que los oferentes podrían plantear “cualquier punto de la ciudad” para instalar la terminal. De todos modos, ya se manejaban tres zonas posibles: el eje de avenida Paraguay, entre Zorrilla de San Martín y 25 de Agosto; el área del puerto; y el sector ubicado al sur del Puente Giratorio.

También estaban en estudio dos esquemas de circulación vinculados al funcionamiento de la futura terminal.

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Sin embargo, este jueves se conoció la opinión del Departamento de Jurídica de la Intendencia de Colonia, que puso reparos al borrador y advirtió que el pliego “no cumple los requisitos necesarios” para una obra “de tal magnitud”.

Según el informe, antes de avanzar con una licitación deberían cumplirse varias etapas previas. Entre ellas, definir el lugar físico donde se instalaría la terminal, consultar a la Dirección de Planificación sobre las ubicaciones adecuadas, elaborar el pliego correspondiente y, eventualmente, solicitar autorización a la Junta Departamental para adquirir el inmueble o iniciar un proceso de expropiación.

Jurídica sostuvo que, una vez adquirido el inmueble, recién entonces debería elaborarse el pliego para la construcción de la terminal, tarea que correspondería a la Dirección de Arquitectura.

El pronunciamiento cambia el estado del proyecto: de una iniciativa presentada en marzo como un proceso en estudio para una futura licitación, pasó ahora a quedar condicionado por una serie de pasos administrativos y técnicos que, según Jurídica, aún no se cumplieron