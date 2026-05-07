La creación de una terminal de ómnibus en Carmelo volverá a estar sobre la mesa del Municipio en la sesión ordinaria convocada para este jueves 7 de mayo, a las 17.00. El asunto llega a una nueva instancia sin que exista, en las fuentes públicas disponibles, una ubicación definida, un proyecto ejecutivo aprobado o un modelo de gestión formalmente cerrado.

El debate tiene como base un dato de funcionamiento urbano: Carmelo concentra servicios de transporte terrestre con conexión regional e interdepartamental, pero no cuenta con una terminal centralizada. El Observatorio Carmelo registró que en la ciudad operan tres empresas de transporte colectivo de pasajeros con líneas fijas: Berrutti, Grupo Agencia e Intertur. Esas compañías conectan a Carmelo con Nueva Palmira, Colonia del Sacramento, Dolores, Mercedes, Montevideo y otras localidades mediante servicios directos o combinaciones.

El antecedente público más concreto encontrado en el período relevado aparece en julio de 2020. En ese momento, Radio Carmelo informó sobre una propuesta presentada ante el Municipio y la Intendencia de Colonia por el dirigente Carlos Puche, con consentimiento de los propietarios de un inmueble ubicado en la zona norte, en Ruta 97 y calle Bolivia. El planteo señalaba problemas de congestionamiento y contaminación en la planta urbana, especialmente en el centro, y sostenía que el predio tenía infraestructura y superficie para una terminal o para una ampliación posterior.

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El tema reapareció con fuerza en enero de 2025, cuando unos 50 vecinos presentaron al Concejo Municipal una iniciativa para construir una terminal destinada a ordenar el tránsito y la movilidad del centro. La propuesta ubicaba el proyecto en una cabecera vinculada a las plazas de la Madre y de las Naciones, con uso de unos 1.000 metros cuadrados dentro de un área superior a 20.000 metros cuadrados, acceso directo a la Ruta 21 y servicios de electricidad, saneamiento, fibra óptica y agua potable. Los promotores afirmaron que la problemática del estacionamiento de ómnibus en el centro llevaba más de una década.

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En marzo de 2025, el Municipio resolvió por unanimidad notificar a los interesados que la propuesta debía ser retomada por las autoridades que asumieran en julio de ese año. La resolución, identificada con el expediente EE2025/83001/01328, dejó constancia de respaldo conceptual a la necesidad de una terminal, pero no informó avances técnicos ni presupuestales.

Tras el cambio de autoridades locales, el alcalde Luis Pablo Parodi incluyó la terminal entre los asuntos de gestión. En una entrevista publicada en julio de 2025, sostuvo que la construcción de una terminal permitiría retirar ómnibus de la circulación interna, en un contexto de aumento del parque automotor.

En agosto de 2025, durante una sesión conjunta de los municipios de Carmelo y Nueva Palmira, la concejala Celia Vence planteó la conveniencia de impulsar una terminal fuera de la planta urbana, dentro de una discusión más amplia sobre conectividad, transporte eléctrico y turismo regional. En esa instancia también se resolvió generar mesas de trabajo con organismos nacionales, la Intendencia y actores privados para otros temas de transporte y conectividad.

Otro planteo surgió en setiembre de 2025. Los concejales del Frente Amplio Celia Vence y Brian Brajús propusieron utilizar el ex Hotel Casino de Carmelo como terminal de ómnibus y centro de servicios, con locales comerciales, espacios culturales y transporte interno. Según informó El Eco Digital, el proyecto preveía que los ómnibus departamentales dejaran de ingresar directamente al centro y desviaran por la zona de Lomas hacia el ex Hotel Casino. La propuesta mencionaba financiamiento con participación de la Intendencia, ministerios y actores privados.

La última etapa del debate fue presentada en marzo de 2026. Según Carmelo Portal, Parodi informó que la Intendencia y el Municipio analizaban un borrador de licitación a 20 años, orientado a inversión privada. El esquema preveía que el privado asumiera el costo del terreno y la construcción, y que la terminal pasara luego a propiedad de la Intendencia. El borrador no fijaba una ubicación única: manejaba tres zonas posibles —avenida Paraguay entre Zorrilla de San Martín y 25 de Agosto, zona del puerto y sur del Puente Giratorio— y dejaba abierta la posibilidad de que los oferentes propusieran otros puntos de la ciudad.

Ese mismo planteo incorporó dos alternativas de circulación: una mantenía el ingreso de ómnibus a la ciudad, con entrada por Varela y salida por Carmen hacia Nueva Palmira; la otra evitaba el centro y desviaba las unidades por Ruta 21, Grito de Ascencio, el puente nuevo, avenida Paraguay y Zorrilla. También se mencionó la posibilidad de una línea local para conectar a los usuarios con la terminal si el recorrido final quedara fuera del casco urbano.

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La discusión, por tanto, no se limita a construir un edificio. Los antecedentes muestran cuatro puntos pendientes: definir la ubicación, resolver el impacto sobre los usuarios que hoy toman ómnibus en zonas céntricas, determinar el modelo financiero y establecer cómo se integraría una terminal con un eventual transporte interno. El Municipio también analiza, por separado, un circuito eléctrico con minibús para unir barrios, puntos turísticos y zonas como Zagarzazú, una iniciativa que podría complementarse con una futura terminal si se define un trazado urbano.

Hasta ahora, el consenso público se concentra en la necesidad de ordenar el transporte de pasajeros. La diferencia está en el lugar, el recorrido de los ómnibus y la forma de financiamiento. La sesión de este jueves puede establecer si el tema queda en etapa de intercambio o si avanza hacia estudios técnicos, pliego de licitación, definición de predio y consulta a empresas, vecinos y usuarios.