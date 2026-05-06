El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió este miércoles por un período de tormentas fuertes, puntualmente severas, y por la posterior formación de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico, en una secuencia de eventos que se extenderá al menos hasta la mañana del domingo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La primera etapa se desarrollará entre este miércoles 6 de mayo y la madrugada del viernes 8. Según el comunicado, continuará la inestabilidad al sur del río Negro, con tormentas fuertes y precipitaciones abundantes. Hacia la noche, el ingreso de un frente frío generará tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias copiosas en todo el país.

El dato central de esta fase es el volumen de lluvia previsto. Inumet estima acumulados de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, especialmente en el centro-sur, el este y el noreste. Durante las tormentas podrán registrarse actividad eléctrica, lluvias abundantes, rachas de viento muy fuertes y caída ocasional de granizo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A partir del viernes, el riesgo meteorológico cambiará de eje. Tras el pasaje del frente frío, Inumet prevé un aumento del viento por la profundización de un ciclón extratropical sobre el Atlántico. El fenómeno afectará principalmente a la zona costera, donde se esperan vientos persistentes de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

El organismo también anticipa un aumento significativo del oleaje, por lo que la evolución del evento deberá observarse con especial atención en áreas costeras, zonas portuarias, rutas próximas al litoral marítimo y actividades vinculadas al río y al mar.

Otro componente relevante será el descenso de temperatura. Inumet prevé una baja marcada, con sensaciones térmicas reducidas, un factor que puede incidir en personas en situación de calle, trabajadores al aire libre, adultos mayores y quienes deban desplazarse durante las horas de mayor exposición.

La lectura del comunicado exige distinguir los momentos del evento. Primero, el foco estará en las tormentas, los acumulados de lluvia y los posibles efectos sobre la circulación y el drenaje urbano. Luego, la atención pasará al viento, el oleaje y el frío. El término ciclón extratropical no implica, por sí solo, un impacto uniforme en todo el territorio, sino un sistema atmosférico cuya incidencia principal, según Inumet, se concentrará en la franja costera.

El pronóstico puede ajustarse en las próximas horas. Por eso, el seguimiento de las actualizaciones oficiales será clave para definir medidas de prevención, actividades al aire libre, traslados y operativos de asistencia.