La Justicia dispuso medidas socioeducativas no privativas de libertad para un adolescente de 13 años vinculado a una investigación iniciada el 18 de abril por amenazas de un tiroteo en un centro educativo de Rosario.

El caso comenzó después de que se encontraran escritos en el baño del establecimiento. En el avance de la investigación, las actuaciones se orientaron hacia la difusión de fotografías por WhatsApp en las que se veía a un joven exhibiendo distintas armas.

A partir de esos elementos, se realizó una inspección autorizada por la Justicia. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas, tres chumberas y varias municiones, según la información del caso.

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Tras las actuaciones correspondientes, la Justicia determinó que el adolescente incurrió en una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de violencia privada en calidad de autor. Como consecuencia, le impuso una medida socioeducativa no privativa de libertad por un plazo de cuatro meses.

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La resolución establece que el adolescente deberá constituir un domicilio que permita la supervisión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), someterse a la orientación y vigilancia permanente del organismo e incorporarse a un programa socioeducativo, ya sea del INAU o de instituciones públicas o privadas.

Además, deberá acreditar su inscripción a un centro educativo para el año curricular 2026 y cumplir tareas comunitarias durante 30 días, a razón de dos horas semanales.