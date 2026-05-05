En La Paz, las fiestas no empiezan cuando se encienden los fogones ni cuando llegan los primeros visitantes a la plaza. Empiezan antes, en una conversación entre vecinos, en una receta que pasa de una generación a otra, en el gesto doméstico de elegir un repasador y colgarlo como si fuera una bandera mínima. La Feria Gastronómica Pequeña Europa, que este año llegará a su quinta edición, volvió a presentarse este lunes con ese espíritu: el de una comunidad que convirtió su memoria inmigrante en una celebración abierta.

El lanzamiento tuvo lugar en el salón de actos del Palacio de Gobierno Departamental, con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el alcalde de La Paz, Miranda; el director creativo de la feria, Federico Long; representantes de la comisión organizadora, artesanos, integrantes del Municipio, autoridades departamentales, operadores turísticos y medios de comunicación.

La feria se realizará el sábado 16 de mayo, de 11.00 a 19.00, en la plaza Doroteo García. La fecha original fue modificada debido a los pronósticos meteorológicos adversos para el próximo fin de semana, explicó el alcalde Miranda, quien agradeció el respaldo de la Intendencia y destacó el trabajo sostenido del Municipio, los artesanos de la localidad y el equipo impulsor del encuentro.

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Una fiesta hecha entre vecinos

Federico Long recordó que Pequeña Europa nació y creció como una construcción colectiva. Su quinta edición, dijo, vuelve a apoyarse en la identidad gastronómica de la zona este del departamento, marcada por las corrientes migratorias que dieron forma a Villa La Paz y a su entorno.

Este año, uno de los símbolos será la Guirnalda de Repasadores: una intervención sencilla y cargada de sentido, pensada para reunir, en un mismo gesto visual, a las familias que participan de la feria. Cada repasador representará un hogar. Cada hogar, una historia. Y cada historia, una parte del mosaico cultural que hizo de La Paz un sitio singular dentro del departamento de Colonia.

Natalia Fiermarín, integrante de la comisión de Cultura del Municipio, definió la feria como una apuesta colectiva de feriantes, emprendedores y vecinos. Subrayó que el encuentro no solo promueve la gastronomía y la producción local, sino que también genera oportunidades de trabajo y fortalece el atractivo turístico de Villa La Paz, reconocida como la primera colonia agrícola del Uruguay.

La memoria servida en la plaza

La gastronomía ocupa el centro de la feria, pero no como un simple catálogo de platos. En Pequeña Europa, la comida funciona como archivo familiar. Allí aparecen los sabores traídos por inmigrantes, las técnicas aprendidas en las cocinas de las casas, las mesas largas, las manos que amasan, los aromas que sobreviven a los años y explican, mejor que cualquier discurso, de dónde viene una comunidad.

Rodríguez destacó precisamente ese valor: la capacidad de la fiesta para reivindicar las costumbres de quienes poblaron la zona este del departamento y dejaron una huella profunda en su cultura gastronómica. También resaltó la organización del evento y el crecimiento de la plaza Doroteo García como escenario de encuentro.

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Para el intendente, la feria expresa además una idea de descentralización: llevar actividad, visibilidad y oportunidades a las localidades del departamento. Gastronómicos, artesanos, artistas y emprendedores encontrarán allí una vitrina, pero también un espacio de trabajo.

El sábado 16 de mayo, La Paz volverá a tender su mesa en la plaza. No será solo una feria gastronómica. Será una forma de contar la historia del lugar con los recursos más antiguos y eficaces: el alimento, el oficio, la memoria compartida y la hospitalidad de un pueblo que aprendió a celebrar su origen sin encerrarlo en una vitrina.