El departamento de Colonia desarrollará durante 2026 la novena Ronda de Salud Rural, una iniciativa interinstitucional que busca acercar controles médicos, atención odontológica, vacunación y actividades de promoción de la salud a comunidades rurales.

Durante este año están previstas 18 ferias de salud rural en distintos puntos del departamento, con la participación de 63 escuelas. Las jornadas se realizarán cada quince días en centros educativos rurales y convocarán a alumnos, familias y vecinos de las zonas cercanas.

El programa se lleva adelante en el marco de un acuerdo firmado en 2016 entre la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Desarrollo Social y prestadores de salud públicos y privados, entre ellos ASSE, Círculo Católico, CAMEC, CAMOC y el Hospital Evangélico.

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Desde su puesta en marcha, las rondas permitieron brindar atención a unas 6.000 personas, entre estudiantes, familiares y vecinos de comunidades rurales.

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En cada jornada se realizarán controles gratuitos de peso, talla, presión arterial y agudeza visual. También habrá atención odontológica para niños previamente evaluados por el Programa de Salud Bucal de ASSE, vacunación, actividades físicas y talleres sobre nutrición, convivencia, gestión emocional y seguridad vial.

El objetivo de las ferias es promover hábitos saludables, fortalecer el autocuidado y facilitar el acceso a una atención integral en zonas rurales, donde la distancia y la dispersión territorial pueden dificultar la llegada a los servicios de salud.

Cronograma de mayo

La primera actividad del mes será el 8 de mayo, desde las 9.00, en la escuela 54 de El Cuadro, ubicada en la ruta 106, kilómetro 10,500. Participarán las escuelas 54, 22, 33 y 123.

El 15 de mayo, también desde las 9.00, la feria se realizará en la escuela 68 de San Luis, en la ruta 22, kilómetro 21. La jornada reunirá a las escuelas 68, 95, 127, 118 y 70.

El 22 de mayo, a partir de las 9.00, la actividad tendrá lugar en la escuela 16 de Colonia Estrella, en la ruta 21, kilómetro 257, en la zona de Capilla San Roque. Participarán las escuelas 16, 23 y 18.

Las actividades se suspenderán únicamente en caso de condiciones climáticas adversas.