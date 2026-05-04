Carmelo celebró este domingo el 114º aniversario de su Puente Giratorio con una jornada de actividades en la Rambla de los Constituyentes, al pie de una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad.

La celebración incluyó una feria gastronómica y artesanal, la apertura del puente, un desfile de canoeros y motociclistas y espectáculos artísticos. Según la organización, la convocatoria reunió a miles de carmelitanos y visitantes durante la jornada.

En el acto participaron el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; el alcalde de Carmelo, Pablo Parodi; el director de Turismo, Martín Álvarez; ediles departamentales, concejales y otras autoridades locales y departamentales.

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Rodríguez destacó la importancia simbólica del puente para los habitantes de Carmelo y señaló la emoción que genera cada apertura de la estructura. También subrayó el impacto económico de la actividad para los puestos gastronómicos y artesanales instalados en la rambla.

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El intendente valoró además que la programación artística haya dado espacio a músicos y artistas de Carmelo, junto con un grupo del departamento de Colonia. Según expresó, la celebración buscó homenajear al puente y, al mismo tiempo, promover el trabajo de emprendedores y artistas locales.

La jornada convirtió nuevamente al Puente Giratorio en punto de encuentro para la ciudad, en una conmemoración que combinó patrimonio, actividad cultural y participación comunitaria.