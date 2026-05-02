Carmelo volverá a reunirse alrededor de una de sus obras más representativas. El domingo 3 de mayo se realizará La Fiesta del Puente, una jornada organizada en torno al Puente Giratorio, símbolo cotidiano de la ciudad y punto de referencia para generaciones de carmelitanos.

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La actividad se desarrollará en la Rambla de los Constituyentes, entre las 11:00 y las 20:00 horas, bajo la consigna “114 años, uniendo Carmelo”. La celebración incluirá paseo de compras, puestos de comidas y espectáculos artísticos durante toda la jornada.

El puente no es solo una estructura vial. En Carmelo forma parte del paisaje diario: el cruce hacia el otro lado, la espera cuando abre, la postal del arroyo, el movimiento de vecinos, trabajadores, visitantes y embarcaciones. Su presencia resume una parte importante de la vida local, entre la historia portuaria, la circulación urbana y la memoria compartida.

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La agenda comenzará a las 11:00 con el paseo de compras, los puestos gastronómicos y las propuestas artísticas. A las 12:30 está prevista la apertura del Puente Giratorio, junto con la Travesía de los Canoeros del Vacas.

Desde la tarde, el escenario tendrá la siguiente programación: Samba Bahía a las 15:00, Delorean a las 16:00, El Cuento del Tío a las 17:00, La Urbana a las 18:00 y Tecno Cumbia a las 19:00.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Intendencia de Colonia, Colonia Encuentro Mágico y el Municipio de Carmelo.