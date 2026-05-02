Un vecino de Carmelo que transita habitualmente por la ruta 21 planteó su preocupación por el estado de algunos tramos próximos al kilómetro 231,500, donde, según sostiene, la obra vial presenta sectores inconclusos, falta de señalización y ausencia de demarcación horizontal.

El lector ubica los principales problemas en el tramo comprendido entre la zona cercana a lo que popularmente se le dice » lo de Guillermo Rodríguez » , la estación de servicio «de Carro», la cancha de paleta y la rotonda. De acuerdo con su relato, en algunos puntos la ruta quedó sin marcar tras el cambio de gobierno; en otros, falta una de las manos con la última capa asfáltica, y hacia el final del recorrido “no hay nada”, en referencia a señalización o terminación visible de la obra.

El planteo no se limita al estado del pavimento. El vecino pone el foco en la seguridad vial. A su entender, cuando una obra no está terminada debe existir cartelería clara que advierta a quienes circulan por el lugar. Sostiene que muchos carmelitanos conocen la situación y saben cómo transitar esos tramos, pero advierte que el riesgo aumenta para quienes no están familiarizados con la zona o circulan en condiciones adversas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El vecino relató que recientemente regresó por esa ruta en una noche de lluvia y que, en esas circunstancias, las curvas y los cambios en el estado de la calzada se vuelven más difíciles de advertir. Según su percepción, aunque para los usuarios frecuentes puede ser difícil despistarse, la falta de referencias adecuadas y la presencia de luces de frente pueden generar confusión.

Un reclamo por prevención

El aporte del lector apunta a una idea central: no esperar a que ocurra un siniestro para actuar. En su planteo, la señalización provisoria debería colocarse aun cuando la obra no pueda finalizarse de inmediato. Como ejemplo, comparó la situación con los carteles que advierten sobre puentes inundables y sugirió que, en este caso, bastaría con una advertencia visible que indique que la ruta está sin terminar.

El vecino considera que el Municipio debería tomar el reclamo y trasladarlo a la Intendencia, y que esta, a su vez, debería gestionarlo ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, organismo competente en rutas nacionales. Su planteo no adjudica responsabilidades directas, pero reclama coordinación institucional para reducir el riesgo.

También señaló que una parte importante de la población local conoce el problema y sabe que la obra debe terminarse. A su juicio, esa familiaridad no debería naturalizar la situación ni postergar una respuesta.

El estado general de la ruta 21

El vecino diferenció el tramo inconcluso próximo a Carmelo de otro problema más amplio: el estado de la ruta 21 entre Carmelo y Nueva Palmira. Según afirmó, ese tramo “está destruido” y representa una dificultad cotidiana para quienes se trasladan por trabajo.

En su análisis, la convivencia entre vehículos que circulan a alta velocidad y motos que deben reducir la marcha por los pozos aumenta el riesgo. “Hay autos que van a 120 y motos que por los pozos van a 40”, señaló, para graficar la diferencia de velocidades en una vía que, según su relato, presenta deterioros importantes.

El reclamo, en definitiva, combina dos niveles: por un lado, la necesidad de terminar y señalizar adecuadamente los sectores intervenidos; por otro, la urgencia de discutir una solución más amplia para el estado de la ruta 21 entre Carmelo y Nueva Palmira.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una advertencia antes del accidente

El vecino insistió en que el tema debe tratarse públicamente y con anticipación. Su preocupación principal es que la falta de señalización en una obra inconclusa pueda derivar en un accidente evitable. “No hace falta que pase algo, que una familia tenga un accidente, para decir que allí tendría que haber estado marcado”, planteó.

La situación descrita por el lector requiere, para una cobertura completa, la verificación en territorio y la consulta a las autoridades con competencia para actuar.

Mientras tanto, su testimonio instala un reclamo concreto: señalizar los tramos pendientes de la ruta 21 y avanzar en una solución para una vía clave en la circulación diaria de la zona.