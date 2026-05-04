El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) advirtió sobre la circulación de mensajes falsos que incluyen enlaces de internet y hacen referencia a supuestas infracciones de tránsito.

El organismo informó que no envía mensajes con enlaces y pidió a la población no acceder a esos vínculos en caso de recibir comunicaciones por mensaje de texto, correo electrónico u otros canales similares.

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Según indicó SUCIVE, toda la información oficial relacionada con el organismo se encuentra disponible únicamente en su sitio web: www.sucive.gub.uy.

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La advertencia apunta a prevenir posibles intentos de estafa mediante mensajes que simulan provenir de fuentes oficiales y buscan que los usuarios ingresen a enlaces externos.