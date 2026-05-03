Montes del Plata reconoció a empresas contratistas de las áreas de planta, forestal y logística por su desempeño en seguridad y salud ocupacional. Las actividades se realizaron el 28 de abril en Durazno y el 29 de abril en Casa Evans, en Conchillas, según informó la compañía.

La empresa señaló que las jornadas tuvieron como objetivo destacar prácticas vinculadas a la seguridad en el trabajo. También informó que completó 10 años consecutivos de descenso en los niveles de accidentalidad, en el marco de la aplicación de su política de Seguridad y Salud Ocupacional, el desarrollo de prácticas operativas y el trabajo con empresas contratistas.

El gerente general de Montes del Plata, Diego Wollheim, sostuvo durante las jornadas que los resultados responden a un cambio en la forma de trabajo de la empresa y de sus contratistas. “El cambio verdadero fue hacernos cargo. Y eso implica a los líderes de Montes del Plata y también a los líderes de cada una de las empresas contratistas”, afirmó.

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Wollheim también dijo que la seguridad debe formar parte de la gestión de las organizaciones. “La seguridad no es un departamento ni un área. Es una responsabilidad de todas las personas que integran una organización, y especialmente de sus líderes, que son quienes deben impulsar esa cultura”, señaló.

Durante las actividades, Montes del Plata entregó reconocimientos en categorías vinculadas a liderazgo, innovación y mejora continua, gestión proactiva, desempeño y accidentalidad.

Empresas reconocidas

En el área de planta, fueron reconocidas Technik, en liderazgo; Luckymont, en innovación y mejora continua; Grupo CIR-TFU, por desempeño en la parada general de planta 2025, y Greyco, en accidentalidad.

En el área forestal, los reconocimientos fueron para Geosylva S. A., en liderazgo; Leogal S. A., en gestión proactiva, innovación y mejora continua, y Gramaral S. A., en accidentalidad.

En logística, fueron reconocidas Ratimar S. A., en liderazgo; Cimas SAS, en gestión proactiva, innovación y mejora continua, y Carfor SRL, en accidentalidad.

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Wollheim dijo que los resultados en seguridad requieren continuidad en las prácticas diarias. “El éxito que una empresa haya tenido en seguridad no asegura la seguridad de mañana. Por eso es clave sostener la disciplina, la humildad y el método todos los días”, expresó.

Formación y prevención durante 2025

Montes del Plata informó que durante 2025 desarrolló acciones de formación y prevención en seguridad y salud ocupacional para personal propio y empresas contratistas. Según los datos difundidos por la compañía, se registraron más de 94.000 horas de formación en seguridad y salud ocupacional, más de 2.300 horas de formación en prevención de incendios, más de 6.000 horas en primeros auxilios y más de 7.000 horas en seguridad vial.

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La empresa también informó que se realizaron más de 120.000 actividades preventivas, entre chequeos, inspecciones y otras instancias en Montes del Plata y en empresas contratistas.

Durante la parada general de planta de 2025 se ejecutaron más de 7.000 trabajos, con la participación de unas 3.500 personas, sin accidentes, de acuerdo con la información de la compañía. En el Complejo Industrial se gestionaron más de 36.000 permisos de trabajo durante ese año.