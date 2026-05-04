El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentó su 12º Informe sobre Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay, un monitoreo que busca “analizar, documentar y poner en línea” amenazas y restricciones al trabajo periodístico en el país. El estudio abarca el período comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

El relevamiento registró 56 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas en todo Uruguay. El indicador con más episodios fue el de restricciones en el acceso a la información, con 23 registros. Montevideo concentró 45 casos, mientras que Colonia aparece entre los departamentos con un solo episodio identificado, junto con Canelones, Cerro Largo, Lavalleja y Paysandú.

El caso de la Jefatura de Policía de Colonia

El episodio ubicado en Colonia fue incluido por Cainfo dentro del indicador de restricciones en el acceso a la información. Según el informe, el 1 de enero de 2026 la Jefatura de Policía de Colonia modificó la forma de informar sobre su operativo de Año Nuevo: redujo la cantidad de datos, eliminó los partes detallados y pasó a emitir un informe más breve.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El documento agrega que, ante consultas periodísticas, las autoridades confirmaron que solo emitirían comunicados oficiales ante episodios considerados relevantes, de acuerdo con lo informado por Carmelo Portal.

El punto central del caso no es una agresión directa contra periodistas, sino una reducción del flujo de información oficial disponible para la prensa y la ciudadanía. En la clasificación de Cainfo, este tipo de episodio puede afectar el acceso a información de interés público y limitar la capacidad de los medios para reconstruir con precisión lo ocurrido durante operativos policiales.

Por qué el caso es relevante

La información policial suele ser una fuente primaria para medios locales, especialmente durante operativos de alta actividad pública, como los de Año Nuevo. Cuando los datos oficiales se reducen o se sustituyen por comunicados generales, los periodistas tienen menos elementos para verificar hechos, contextualizar episodios y contrastar versiones.

En términos institucionales, el caso muestra una tensión frecuente entre la comunicación oficial y el derecho de acceso a la información. La decisión de informar solo hechos considerados relevantes por la autoridad deja en manos del organismo público la selección inicial de qué episodios merecen ser conocidos, sin que el criterio quede necesariamente explicitado.

La mención a una radio de Colonia

El informe también menciona a Colonia en el capítulo de contexto y conclusiones, aunque no como un caso territorializado dentro de los indicadores principales. Allí Cainfo analiza la precarización del trabajo en los medios y señala la venta de M24 FM junto con la 90.9 FM de Colonia y la 102.5 FM de Maldonado. Según el documento, la operación implicó inicialmente el despido de alrededor de 40 trabajadores y luego derivó en la adquisición de las tres emisoras por parte de La Diaria, con el trámite de compraventa aún pendiente ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación.

Para Cainfo, ese episodio expone problemas de transparencia en la propiedad y gestión de medios que utilizan espectro radioeléctrico estatal. El informe sostiene que la legislación vigente no permite conocer con suficiente claridad quiénes son los verdaderos dueños o gestores de algunos medios, cuál es su situación financiera, qué vínculos mantienen con sus trabajadores y qué ingresos reciben por publicidad oficial.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un registro bajo, pero con impacto local

En el mapa nacional del informe, Colonia no aparece entre los departamentos con mayor cantidad de episodios. Sin embargo, el único caso registrado en el departamento se ubica en el indicador más frecuente del monitoreo: las restricciones al acceso a la información.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La lectura local del informe deja dos señales. La primera refiere al vínculo entre organismos públicos y medios, especialmente cuando se modifica la forma de divulgar información policial. La segunda apunta al sistema de medios y a las condiciones laborales, con la mención a una emisora coloniense en un proceso de compraventa que Cainfo vincula con la precarización del trabajo periodístico y la falta de transparencia en la propiedad de los medios.