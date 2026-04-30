El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó este jueves en la apertura de la Feria de Oportunidades, realizada en el Centro Cultural Nacional AFE de Colonia del Sacramento. La actividad reunió a representantes diplomáticos, organismos de cooperación, instituciones educativas y organizaciones vinculadas a programas de becas y formación.

La feria contó con stands, presentaciones, espacios artísticos y charlas informativas a cargo de delegaciones de las embajadas de Alemania, Estados Unidos, Francia, Grecia y Reino Unido, además de Education USA, Fulbright, el Servicio Alemán de Intercambio Educativo, Becas AUCI, Erasmus+, el Anglo de Colonia, la Fundación Chamangá y la Escuela Nacional de Formación Artística del SODRE.

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Antes de la apertura, Rodríguez recibió en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental a los embajadores de Grecia, Stavros Spyridakis, y de Reino Unido, Malcolm Green, así como al director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Martín Clavijo. El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria general interina, Sigrid González; el director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez, y el director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell.

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Durante su intervención, Rodríguez planteó la feria como una expresión concreta del modelo de gestión que busca impulsar desde la Intendencia: una administración que promueve el “ida y vuelta” con instituciones nacionales, organismos internacionales, actores educativos y gobiernos locales. En términos políticos, el mensaje apuntó a mostrar a la Intendencia como articuladora de oportunidades y no solo como ejecutora de servicios tradicionales.

El intendente también puso el foco en los jóvenes del departamento. Según su planteo, el acceso a información sobre becas, intercambios y programas de formación permite que estudiantes de educación media y terciaria puedan tomar decisiones con más herramientas. En ese sentido, la feria aparece como una política pública orientada a reducir brechas de información y acercar oportunidades que muchas veces quedan concentradas en los grandes centros urbanos.

Otro eje del discurso fue la descentralización. Rodríguez sostuvo que este tipo de instancias debe tener una mirada territorial y llegar más allá de la capital departamental. La presencia de alcaldes en la actividad fue presentada como parte de esa estrategia: que los gobiernos municipales actúen como multiplicadores de la información y faciliten que las oportunidades lleguen a distintas localidades de Colonia.

La apuesta política del intendente combina educación, cooperación internacional y desarrollo local. Rodríguez busca instalar la idea de que el departamento puede fortalecer su capital humano si logra conectar a sus estudiantes con redes de formación, becas e intercambio. El resultado esperado es que más jóvenes accedan a información calificada, amplíen sus posibilidades de estudio y encuentren caminos de capacitación que luego puedan impactar en el desarrollo del territorio.

La Feria de Oportunidades dejó así un mensaje que excede la agenda educativa. Para la administración departamental, la actividad funcionó también como una señal de gestión: una Intendencia que intenta apoyarse en la cooperación internacional, coordinar con instituciones especializadas y reforzar el papel de los municipios como canales de llegada al conjunto del departamento.