El PIT-CNT realizará este viernes 1.º de mayo su acto central por el Día Internacional de los Trabajadores en la avenida del Libertador, en Montevideo, bajo la consigna “Por trabajo, salario y justicia social; el Uruguay es su gente”. La convocatoria incluirá una instancia oratoria, actividades artísticas y un homenaje a Alfredo Zitarrosa, al cumplirse 90 años de su nacimiento.

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El escenario estará ubicado sobre la avenida del Libertador, entre Ramón Escobar y Venezuela. Desde las 9.00 comenzó la transmisión oficial a través del canal de YouTube de la central sindical, con un programa de entrevistas a referentes nacionales e internacionales.

Según informó la organización, en ese espacio participarán representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, organizaciones sociales como FUCVAM, la FEUU y ONAJPU, además de integrantes del Secretariado Ejecutivo y de la Mesa Representativa del PIT-CNT. También habrá intervenciones vinculadas a derechos humanos, juventudes y coordinación social.

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La parte artística está prevista para las 10.30 e incluirá un homenaje al músico popular Alfredo Zitarrosa. Participarán Julio Cobelli, Mariela Acevedo, Papina de Palma, Julia Melo y Numa Moraes, junto al coro y cuerpo de baile de AFFUSODRE.

A las 11.00 ingresará la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y se leerá un saludo de FAMIDESA. Luego se entonarán el Himno Nacional y la Internacional, y se recibirán saludos internacionales, entre ellos el de la delegación uruguaya en la Sumud Flotilla y el de la Central de Trabajadores de Cuba.

Las oratorias centrales comenzarán a las 11.30 y estarán a cargo del secretario general José Lorenzo López, de COFE; la integrante del Secretariado Ejecutivo Nathalie Barbé, de ATSS, y el vicepresidente de la central sindical Javier Díaz, del SUNCA. El cierre del acto está previsto para las 12.30.

La central sindical informó además que desde el 29 de abril se implementarán desvíos y reordenamientos de tránsito en la zona del escenario. También se dispondrá de baños accesibles y para el público general en puntos cercanos al lugar del acto.

Para facilitar la concurrencia, el PIT-CNT organizó un sistema de transporte con salidas desde distintos barrios de Montevideo y la zona metropolitana. Los ómnibus partirán entre las 8.00 y las 9.15 desde puntos como Santa Catalina, Santiago Vázquez, plaza Lafone, Lezica, COVISUNCA, Camino Carrasco, el kilómetro 21 de la ruta 8, Gruta de Lourdes y Progreso, entre otros.

En Colonia del Sacramento, el acto por el Día Internacional de los Trabajadores se realizará este viernes a las 10.00 en la explanada de la Intendencia de Colonia. La actividad fue organizada por el plenario intersindical y tendrá una oratoria centrada en la coyuntura laboral, la situación productiva local y los debates en curso a nivel nacional.

En Carmelo, la convocatoria está prevista para las 10.00 en el Espacio 1 de Mayo, ubicado en la zona del puerto.