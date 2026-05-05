De acuerdo con la información difundida en el aviso oficial, Pérez Bertinat vestía bombacha gaucha, botas altas y un chaleco con su nombre en la espalda al momento de su última ubicación conocida.

Las autoridades piden que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique de inmediato por las vías habilitadas. La línea de emergencias 9-1-1 funciona de forma gratuita durante las 24 horas. También se encuentra disponible el teléfono 2030 4638, correspondiente al área de Personas Ausentes, y el correo electrónico [email protected].

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Otra opción es concurrir presencialmente a la seccional policial más próxima para brindar información.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El llamado se realiza en el marco de la búsqueda de una persona ausente en Colonia, por lo que se solicita a la población prestar atención a los datos físicos, la vestimenta mencionada y cualquier información que pueda contribuir a su localización.