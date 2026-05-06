El Gobierno dispondrá cupos en el interior del país para trasladar a personas en situación de calle durante la alerta pública de nivel rojo que comenzará a regir este jueves, ante el pronóstico de tormentas, viento y un marcado descenso de la temperatura.

La respuesta en los departamentos estará a cargo de unidades del Ejército Nacional, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), la Policía y los comités departamentales de emergencia.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció la medida este martes en Torre Ejecutiva, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el director del Sinae, Leandro Palomeque. Sánchez dijo que la alerta está dirigida especialmente a las personas en situación de calle, por tratarse de “las de mayor vulnerabilidad”, y que el operativo incluirá evacuaciones obligatorias.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El foco de la medida no estará solo en Montevideo. En los demás departamentos, según informó el Gobierno, se habilitarán cupos con apoyo del Ejército Nacional y se instalarán centros de evacuación allí donde la situación lo requiera. Palomeque explicó que esa definición se tomará “por intermedio de los comités departamentales”.

Civila informó que el Mides cuenta con más de 8.000 plazas disponibles, entre cupos estables y eventuales. El ministro agregó que este invierno el sistema parte de una base superior a la de 2025 y que hay centros en 16 departamentos.

En el área metropolitana, el Gobierno prevé abrir este jueves un centro en el Polideportivo de la Escuela de Policía, en Camino Maldonado, y otro en el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército Nacional, en avenida de las Instrucciones. También se evalúan espacios en la zona de La Paz y Las Piedras y en la Aguada, si aumenta la demanda.

Sánchez aclaró que la alerta pública no supone la suspensión de clases ni de otras actividades. La medida, dijo, está orientada al resguardo de las personas que duermen a la intemperie.

El informe meteorológico citado por Presidencia prevé un fenómeno adverso entre el miércoles 6 y el domingo 10 de mayo, con tormentas fuertes, lluvias, viento y una baja sensible de la temperatura. Inumet actualizó este miércoles su pronóstico con precipitaciones y tormentas para el jueves y un descenso de la temperatura para el viernes, con rachas de viento que podrían llegar a 75 kilómetros por hora y ser ocasionalmente superiores.

En Carmelo, el alcalde Luis Pablo Parodi dijo a Carmelo Portal que el Municipio ya trabaja en la coordinación local. “Tenemos todo coordinado, el lugar es los barracones, contamos con camas, comida, abrigos”, afirmó, y señaló que el lunes de mañana se realizó una reunión en Jefatura con los actores involucrados.