El país ingresará desde la tarde de este martes en varios días de inestabilidad atmosférica, con tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, lluvias de variada intensidad y vientos que ganarán protagonismo hacia el fin de semana por la formación de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico.

La primera etapa del evento se prevé para la tarde y noche de este martes 5 de mayo, cuando podrán desarrollarse tormentas, algunas puntualmente fuertes, sobre todo en el norte y la franja central del territorio. En esos episodios se esperan rachas de viento fuertes y lluvias intensas en cortos períodos, con acumulados estimados de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

El momento más complejo se espera entre el miércoles y el viernes

La situación tenderá a agravarse desde la noche del miércoles 6 y hasta la madrugada del viernes 8, con el ingreso de un frente frío que generará tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias abundantes en todo el territorio nacional.

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Los mayores acumulados se prevén en el centro-sur, este y noreste, donde podrían registrarse entre 60 y 100 milímetros de lluvia en 12 horas. Durante las tormentas no se descarta intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas, rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo.

Viento, oleaje y frío hacia el fin de semana

Tras el pasaje del frente frío, el escenario cambiará a partir del viernes 8. La profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico provocará un aumento del viento, con especial impacto en la zona costera.

Entre el viernes y la mañana del domingo 10 se esperan vientos persistentes fuertes y muy fuertes, además de un incremento significativo del oleaje. El fenómeno estará acompañado por un marcado descenso de temperatura, lo que generará bajas sensaciones térmicas.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales, extremar precauciones durante las tormentas y evitar exponerse innecesariamente en zonas costeras o áreas donde puedan registrarse rachas intensas, caída de ramas, acumulación de agua o baja visibilidad.