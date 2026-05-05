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Uruguay realizó sus dos primeros lanzamientos de globos sonda de alta altitud en el Destacamento Militar de La Calera, en el marco de un programa piloto desarrollado junto con la Universidad Tecnológica, WindBorne Systems y el apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Según informó la Fuerza Aérea, el primer lanzamiento se hizo durante la mañana y marcó un hito para el país: Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en implementar esta tecnología. El proyecto prevé hasta 15 lanzamientos en una semana, con el objetivo de fortalecer la recolección de datos atmosféricos en el hemisferio sur.

Los globos sonda funcionan como pequeños laboratorios que ascienden por la atmósfera y toman mediciones clave para entender el estado del tiempo. Registran temperatura, presión, humedad y viento, y pueden permanecer en vuelo durante varios días mientras transmiten información en tiempo real.

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Ciencia que también llega a la escuela

El segundo lanzamiento tuvo un componente educativo. Participaron estudiantes de la Escuela Rural número 94 Antoine Saint-Exupéry, que pudieron observar de cerca una experiencia vinculada con la meteorología, la exploración atmosférica y la tecnología aplicada.

La actividad permitió acercar a los niños a una pregunta cotidiana —cómo se predice el tiempo— desde una experiencia concreta. Detrás de cada pronóstico que consulta una persona en el celular o ve en la televisión hay una red de datos que permite anticipar lluvias, vientos, tormentas o cambios de temperatura.

Datos, inteligencia artificial y mejores pronósticos

La información enviada por los globos será analizada con herramientas de inteligencia artificial. Ese procesamiento permite mejorar los modelos meteorológicos, es decir, los sistemas que usan los científicos para anticipar cómo se comportará la atmósfera en las próximas horas o días.

Para Uruguay, la iniciativa combina interés científico, valor educativo y desarrollo tecnológico. También coloca al país en una agenda regional de innovación vinculada con la observación del clima, un campo cada vez más relevante ante fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de contar con pronósticos más precisos.