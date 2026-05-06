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El director de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Gastón Martínez, participó el 30 de abril en la inauguración del sendero de interpretación ambiental autoguiado del Campamento Puente Negro, ubicado junto al río Rosario, en la localidad de La Paz.

La actividad contó con la presencia de técnicos de la Dirección General Forestal y formó parte de una iniciativa impulsada por estudiantes de la Escuela número 9 de La Paz, con el apoyo de distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Intendencia de Colonia y el Ministerio de Ambiente, que acompañaron el proceso de recuperación y puesta en valor del espacio.

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Durante la jornada, Martínez destacó la importancia de conservar el bosque nativo, promover la participación de niños y jóvenes en proyectos ambientales y fortalecer el trabajo interinstitucional para proteger las especies nativas y controlar la expansión de especies exóticas.

En ese marco, el Centro de Germoplasma y Vivero Nacional Dr. Alejandro Gallinal donó cinco ejemplares de flora nativa. Las plantas se suman a más de 150 ejemplares ya incorporados al predio, como parte del proceso de mejora ambiental del lugar.