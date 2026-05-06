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El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) sesionará este jueves a las 15.00 en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, ante la alerta pública de nivel rojo prevista para los próximos días.

La reunión será presidida por el intendente Guillermo Rodríguez y tendrá como objetivo coordinar acciones de prevención y respuesta frente a la situación meteorológica anunciada.

Uno de los puntos centrales del encuentro será la atención a las personas en situación de calle, considerada una población especialmente vulnerable ante eventos climáticos severos. En ese marco, se prevé analizar los mecanismos de asistencia, seguimiento y eventual derivación que puedan activarse desde las instituciones que integran el sistema departamental de emergencias.

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El CECOED reúne a organismos públicos y actores vinculados a la gestión de riesgos, con el fin de articular respuestas ante situaciones que puedan afectar a la población. La convocatoria busca anticipar medidas y ordenar recursos disponibles frente al escenario previsto para los próximos días.