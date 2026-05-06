En la madrugada del 4 de mayo de 2026, el Centro de Control Carmelo constató que el remolcador uruguayo Pampero, que navegaba desde el puerto de Colonia hacia Nueva Palmira junto a dos pontones, derivaba de su posición de fondeo en proximidades del canal Martín García.

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Ante la situación, se realizaron comunicaciones y coordinaciones inmediatas, y se adoptaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de la navegación en la zona. Posteriormente, se informó que uno de los pontones había quedado varado fuera del canal navegable, sin afectar el tránsito marítimo.

A partir de ese momento, se activó el protocolo de control y seguridad marítima. También se coordinó el tráfico de embarcaciones, se emitió un Aviso Urgente a los Navegantes y se solicitó al armador la presentación de planes de seguridad y salvamento elaborados por un perito naval.

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Personal y medios marítimos de la Subprefectura del Puerto de Carmelo concurrieron al lugar junto con peritos de la empresa e inspectores de la Comisión Técnica de la Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval. El objetivo fue verificar el bienestar de la tripulación y el estado general de las embarcaciones involucradas.

Durante la inspección no se constataron personas lesionadas ni contaminación en el área.

El pontón permanece varado en proximidades del kilómetro 122 del canal Martín García, fuera de la zona navegable. La estructura se encuentra asegurada mediante un sistema de anclaje y balizamiento, sin afectar las vías de navegación.

El Centro de Control Carmelo mantiene el monitoreo permanente de la situación, mientras las actuaciones continúan en coordinación con los organismos competentes.