El viento llegar desde el oeste y el suroeste como una presencia persistente, de esas que cambian el pulso de la tarde. Según el pronóstico emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología, una depresión atmosférica comenzará a profundizarse este viernes sobre el sur del territorio nacional y provocará vientos fuertes y sostenidos en varias zonas del país.

El aviso de Inumet establece una probabilidad de ocurrencia de entre 50% y 75%. El fenómeno comenzó este viernes 8 de mayo a las 15.00 y tendrá una nueva actualización el sábado 9, a las 6.00.

La previsión indica que los vientos sostenidos se ubicarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas que podrán alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora. La dirección predominante será del sector oeste y suroeste.

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Pero el viento no llegará solo. La misma situación atmosférica estará acompañada por el ingreso de una masa de aire frío, que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas. Después del empuje del viento, el cambio se sentirá también en el cuerpo: menos calor, más abrigo y una sensación térmica que podría descender con rapidez.

En los departamentos costeros del Río de la Plata y del océano Atlántico, el fenómeno tendrá otro componente de atención. Inumet prevé un incremento del oleaje debido a la intensidad del viento, con fuerte marejada y una subida anormal del nivel del agua.

El organismo informó que continuará monitoreando la evolución de la situación y comunicará eventuales cambios. Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar exponerse innecesariamente en zonas costeras y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las rachas.