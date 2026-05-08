Una encuesta de UNICEF Uruguay y Equipos Consultores expone la magnitud de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. El estudio, realizado entre diciembre de 2025 y enero de 2026, consultó de forma retrospectiva a 617 jóvenes de 18 a 24 años sobre situaciones vividas antes de cumplir la mayoría de edad.

El principal resultado indica que el 29% de las personas encuestadas sufrió al menos una situación de abuso sexual o explotación sexual durante la infancia o la adolescencia. El impacto es mayor entre las mujeres: el 39% reportó haber atravesado alguna de estas situaciones, frente al 20% de los varones.

En el caso del abuso sexual, casi una de cada cinco personas jóvenes, el 19%, declaró haber sufrido alguna situación antes de los 18 años. Entre las mujeres, la proporción trepa al 30%, mientras que entre los varones alcanza el 9%. Los tocamientos inapropiados fueron la forma más mencionada, seguidos por los intentos u obligaciones de realizar actos sexuales o mantener relaciones sexuales.

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El informe también muestra que el abuso suele comenzar temprano: el 69% de quienes lo padecieron dijo que ocurrió por primera vez antes de los 14 años. Además, más de la mitad de las víctimas señaló que no se trató de un hecho aislado, sino de episodios recurrentes.

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Otro dato central es el vínculo con los agresores. Tres de cada cuatro jóvenes que reportaron abuso identificaron como responsables a adultos de su entorno cercano, incluidos familiares, parejas, vecinos o familiares de amigos.

La explotación sexual también aparece con fuerza: el 17% dijo haber recibido ofrecimientos de dinero o regalos a cambio de actos sexuales o contenidos íntimos. Las redes sociales fueron el principal ámbito de contacto, especialmente en los casos vinculados a fotos o videos íntimos.