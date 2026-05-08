La concejala del Frente Amplio Celia Vence puso ayer a consideración, junto al apoyo del alcalde del Partido Nacional Luis Pablo Parodi, una propuesta para construir un pórtico de ingreso a Carmelo sobre la ruta 21, en las inmediaciones de la ex curva Mortalena, actual rotonda, antes del acceso al túnel de plátanos.

La iniciativa, presentada bajo la denominación “Un pórtico para Carmelo”, plantea dotar a la ciudad de un elemento urbano que funcione como señal de bienvenida para quienes llegan por una de sus principales vías de acceso. Durante la exposición no se manejaron cifras de inversión ni se presentó un plano de la obra, aunque sí se detalló el sentido conceptual del proyecto.

Vence señaló que los pórticos cumplen una función simbólica en las ciudades: marcan el punto de llegada, reciben al viajero y construyen una primera imagen del lugar. En ese sentido, sostuvo que el ingreso a Carmelo podría contar con una estructura que represente la identidad local y refuerce su atractivo turístico.

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Entre los materiales sugeridos para la construcción se mencionaron la piedra, el metal y la madera, por su vínculo con el entorno y con la tradición productiva de la zona. También se planteó incorporar elementos visuales alusivos a las viñas y al río, dos referencias asociadas al paisaje y a la proyección turística de Carmelo.

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La propuesta incluye además la posibilidad de instalar un código QR con información histórica y turística, entre ella datos sobre José Gervasio Artigas, fundador de la ciudad, así como otros contenidos destinados a orientar y enriquecer la experiencia de los visitantes.

La idea, que fue bien recibida en el Municipio, deberá avanzar ahora hacia una etapa formal, con la elaboración del proyecto técnico y las consultas correspondientes ante los organismos competentes. Entre ellos figuran Vialidad, la Intendencia, las áreas vinculadas al ambiente y otras dependencias que deberán evaluar la viabilidad, la ubicación y las características de la intervención.