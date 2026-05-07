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Uruguay entra este jueves en una escena de tiempo severo que no admite distracciones. El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte que la inestabilidad seguirá hasta la madrugada del viernes con tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, y lluvias copiosas sobre todo en el centro, el este y el noreste del país.

El dato duro es el que manda: pueden acumularse entre 60 y 100 milímetros de lluvia en 12 horas. En el lenguaje de la calle, eso significa agua cayendo con prisa, desagües exigidos y traslados que conviene pensar dos veces. Durante las tormentas podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes, rachas de viento muy fuertes y caída ocasional de granizo.

Después llegará otra fase. Desde el viernes 8 y hasta la mañana del domingo 10, el pasaje de un frente frío abrirá paso a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico. La costa quedará en primera línea: vientos persistentes de 40 a 60 kilómetros por hora, rachas de 60 a 80 y oleaje en aumento. También bajará con fuerza la temperatura. El abrigo, esta vez, será parte del pronóstico.

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