El Municipio comenzó a estudiar una propuesta para ordenar los puestos de venta instalados en distintos puntos de Playa Seré, luego de que un relevamiento realizado por el alcalde Luis Pablo Parodi detectara alrededor de 12 emprendimientos dedicados a la venta de tortas fritas y otros productos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La situación fue analizada en el ámbito del Concejo Municipal, donde Parodi planteó la necesidad de evitar que los puestos se dispersen de manera desordenada por el paseo. La intención es avanzar hacia una solución que contemple la realidad laboral de los vendedores, pero que al mismo tiempo permita organizar mejor el uso del espacio público.

Como referencia, el alcalde mencionó la experiencia desarrollada por la Intendencia de Soriano en Mercedes, donde los vendedores de la zona de la rambla fueron reunidos en una serie de quioscos construidos con una estética común y una infraestructura adecuada para ese tipo de actividad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La idea fue recibida favorablemente por los concejales, que coincidieron en la conveniencia de continuar estudiando el tema. El próximo paso será conversar con los vendedores que trabajan actualmente en Playa Seré y evaluar cuál podría ser el lugar más apropiado para instalar una estructura de estas características.

El objetivo del municipio es que la actividad comercial informal no crezca sin planificación, sino que cuente con un espacio delimitado, ordenado y compatible con el uso recreativo de la playa.