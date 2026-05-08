Presidido por el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, se reunió ayer jueves en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), tras la emisión de una alerta roja por bajas temperaturas.

En ese marco, el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Maxi Olaverry, informó los alcances del Plan Invierno, que comenzará el 15 de mayo y se extenderá hasta el 31 de octubre. El dispositivo será desarrollado por el Mides en coordinación con otras instituciones.

Olaverry explicó que, además del Plan Invierno que se implementa cada año durante los meses de mayor frío, este año se aplica la alerta roja dentro del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). En esa instancia intervienen también organismos como la Policía y el Ejército.

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El director departamental señaló que, ante condiciones climáticas adversas, podrá disponerse el traslado involuntario de personas, de forma similar a una evacuación. En ese sentido, informó que desde el día previo a la alerta roja quedará activo el Batallón de Colonia, con cupos disponibles.

Según indicó, el departamento pasará de 18 a 55 cupos a partir del inicio del Plan Invierno. Olaverry recordó además que Colonia cuenta actualmente con un centro permanente, que funciona durante todo el año, las 24 horas, y recibe a hombres y mujeres.

A ese centro se sumarán otros dos espacios: uno en el Batallón de Colonia y otro en los barracones de Carmelo, que será gestionado en coordinación con el Municipio local.

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Olaverry informó que en todos los centros habrá personal del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos cuidadores, técnicos sociales y funcionarios de limpieza. También se contará con la colaboración del Ejército y de Acción Social para la alimentación y otras tareas de apoyo.

El director departamental recordó que después de las 21.00 la puerta de entrada al sistema serán los centros de salud de ASSE. Antes de esa hora, las personas podrán concurrir a los refugios o a las oficinas del Mides.

Durante su intervención, Olaverry señaló que el invierno afecta tanto a las personas en situación de calle como a familias que viven en condiciones habitacionales precarias. En ese sentido, mencionó herramientas como la canasta de servicios, que incluye apoyos vinculados a la tarifa básica de UTE, OSE, cargas de garrafa y la Tarjeta Uruguay Social.

Según informó, Colonia pasó de 4.000 a 6.000 usuarios de la canasta de servicios en los últimos meses, lo que representa unas 2.000 familias más del departamento que accedieron a ese instrumento.