La Intendencia de Colonia lleva adelante una serie de cursos y charlas en instituciones educativas del departamento en el marco de Mayo Amarillo, el programa de sensibilización sobre seguridad vial que se desarrolla durante este mes.

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Las actividades se realizaron en el Liceo de Nueva Palmira, en la Escuela Técnica de Rosario y en una escuela rural de la zona de Rosario. Además, en Juan Lacaze se llevó a cabo una instancia orientada al buen uso de las motocicletas.

Según la información difundida por la comuna, la iniciativa incluye coordinaciones con organismos como el Banco de Seguros del Estado y toma como referencia los ejes temáticos recomendados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

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Entre los contenidos abordados figuran el uso del chaleco reflectivo y de los espejos en las motos, en línea con la consigna de este año: “Ver al otro salva vidas”.

La campaña busca promover conductas preventivas en el tránsito y reforzar la importancia de la visibilidad, especialmente entre motociclistas y estudiantes, dos públicos considerados clave en las acciones de educación vial.