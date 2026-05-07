Personal de la Subprefectura del Puerto de Carmelo evacuó este jueves de mañana a un tripulante del remolcador uruguayo Pampero, que sufrió una descompensación mientras la embarcación se encontraba en las proximidades del kilómetro 118 del Río de la Plata.

La asistencia fue solicitada por el patrón del remolcador y coordinada con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo de Uruguay. Tras activarse el protocolo de emergencia sanitaria, una dotación de la Prefectura se dirigió al lugar en la lancha PNN 575 para concretar el traslado del tripulante.

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El trabajador fue desembarcado en condiciones seguras en el atracadero de la Administración Nacional de Puertos de Carmelo, donde se coordinó su atención con personal de emergencia médica de SEMCO.

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El Pampero participa en las actuaciones marítimas iniciadas luego del incidente ocurrido días atrás con los pontones KCCB 1202 y Eladio I. Uno de ellos permanece varado fuera del canal de navegación. La intervención permitió asegurar la evacuación y la asistencia sanitaria del tripulante afectado.