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La Jefatura de Policía adhirió a la campaña internacional “Mayo Amarillo”, una iniciativa orientada a la concientización y prevención de los siniestros de tránsito. En ese marco, la institución reafirmó su compromiso con la seguridad vial, la protección de la vida y la promoción de una convivencia responsable en la vía pública.

Desde la Policía se destacó que el tránsito constituye un espacio de interacción ciudadana y que el respeto a las normas no debe entenderse únicamente como una medida de control, sino como una responsabilidad compartida para garantizar que todas las personas puedan circular con libertad y seguridad.

Durante mayo se intensificarán las tareas de fiscalización y control vehicular en distintos puntos del departamento. Entre las acciones previstas se encuentra la implementación de la “Operación Radar II”, mediante la cual se realizarán controles de velocidad, además de otros operativos preventivos y disuasivos vinculados al tránsito y la seguridad vial.

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Como forma de adhesión simbólica a la campaña, las unidades policiales mantendrán encendidas luminarias alusivas en los frentes de las dependencias policiales.

La Jefatura recordó que la convivencia en la vía pública se construye a partir de la tolerancia, el reconocimiento del otro y el cumplimiento de las normas de tránsito. En ese sentido, exhortó a la población a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y utilizar los elementos de seguridad correspondientes.

La institución remarcó que la prevención de siniestros y la armonía en las calles requieren del compromiso de todos los usuarios de la vía pública.