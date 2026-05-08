La Intendencia de Colonia, a través de la Unidad Pymes, y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) anunciaron la apertura de dos cursos dirigidos a residentes del departamento, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Una de las capacitaciones será sobre instalación y construcción con isopanel y se dictará en Rosario. El curso abordará contenidos teóricos y prácticos vinculados a la construcción en seco, entre ellos el montaje de paredes, cubiertas y terminaciones.

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La propuesta está dirigida a personas sin experiencia previa, desempleadas o interesadas en la autoconstrucción. Podrán participar hombres y mujeres que busquen adquirir herramientas técnicas para una salida laboral en un área con demanda en la región.

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Al finalizar la capacitación, los participantes recibirán un certificado válido para la inscripción de obras ante el Banco de Previsión Social (BPS), lo que podrá facilitar el acceso a exoneraciones parciales o totales de aportes, según corresponda.

El segundo curso será virtual y estará destinado a residentes de Colonia del Sacramento. La formación, denominada “Atención al cliente en salud”, brindará herramientas para el desempeño en unidades de atención vinculadas al sector sanitario.

El programa incluirá contenidos sobre organización, funcionamiento y coordinación de servicios de atención al público en salud, con énfasis en el trato humanizado y especializado hacia los usuarios.

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma oportunidades.inefop.uy. Las personas interesadas también pueden consultar en la oficina departamental de Inefop, ubicada en Dr. Daniel Fosalba 408, o comunicarse al teléfono 098 358 779.