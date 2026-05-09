Carmelo tendrá el próximo 20 de mayo una nueva edición de la Marcha del Silencio, una convocatoria que se realiza cada año en distintos puntos del país en memoria de los detenidos desaparecidos y en reclamo de verdad y justicia.

La concentración está prevista para las 19.00 horas en la cabecera del Puente Giratorio, sobre calle 19 de Abril, desde donde partirá la marcha hacia Plaza Independencia.

La Marcha del Silencio se realiza en Uruguay desde 1996 y tiene como fecha central el 20 de mayo, día que recuerda los asesinatos en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en 1976 durante el terrorismo de Estado.

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La movilización, de carácter silencioso, es también una instancia de memoria colectiva por las víctimas de la última dictadura cívico-militar y por las personas que continúan desaparecidas. En 2026 se cumplen 50 años de aquellos asesinatos.

En Carmelo, la Marcha del Silencio comenzó a realizarse como convocatoria local del 20 de mayo en 2013, en reclamo de justicia por el caso de Aldo “Chiquito” Perrini. La movilización estuvo vinculada al proceso judicial iniciado en 2010 por su homicidio político durante la dictadura.