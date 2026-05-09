En Carmelo hay una esquina que muchos vecinos identifican casi sin dudar: Zorrilla y 18 de Julio. Allí, cuando el viento sopla fuerte en la ciudad, parece soplar todavía más. La sensación no es menor: en algunos días, cruzar la calle puede volverse incómodo y hasta difícil.

La pregunta es razonable: ¿puede el edificio más alto de la ciudad explicar ese fenómeno? La respuesta técnica es que sí, puede contribuir, aunque para afirmarlo con certeza haría falta una medición específica en esa esquina, con anemómetros y registro de dirección, velocidad media y rachas. Inumet, por ejemplo, define el dato de viento por dirección, intensidad e intensidad de racha, pero esa información corresponde a estaciones meteorológicas, no necesariamente a microzonas urbanas como una esquina concreta.

La ingeniería del viento tiene una explicación conocida para estos casos. Los edificios altos pueden generar velocidades elevadas a nivel peatonal y producir condiciones incómodas o incluso peligrosas. Cuando el viento choca contra una fachada alta, una parte del flujo desciende por el edificio y llega a la vereda; luego se acelera en esquinas, pasajes y corredores urbanos.

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Ese fenómeno suele llamarse de manera popular “efecto Venturi”, aunque los estudios técnicos son más cuidadosos: hablan de corrientes descendentes, aceleración en las esquinas y efecto de canalización dentro de los llamados “cañones urbanos”. La velocidad del viento a nivel de peatón depende de varios factores combinados: altura y geometría de los edificios, ancho de la calle, dirección del viento y velocidad de las ráfagas.

En otras palabras, la esquina de Zorrilla y 18 de Julio podría funcionar como un pequeño corredor de viento. Si el edificio alto recibe el viento de frente o de forma oblicua, puede empujarlo hacia abajo y desviarlo hacia la vereda o la calzada. Si además la orientación de las calles favorece la canalización, el resultado es una ráfaga más intensa que la que se percibe a pocos metros.

El caso tiene un antecedente emblemático en Montevideo. El 19 de setiembre de 2012, durante un temporal con rachas de hasta 120 kilómetros por hora, se colocó una cuerda junto a la Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia, para ayudar a los peatones a cruzar sin ser arrastrados. El Sistema Nacional de Emergencias recordó que allí se forma habitualmente un corredor de viento. Subrayado informó ese día que las calles que desembocan en Plaza Independencia se habían convertido en “túneles de viento”.

La comparación no significa que Carmelo viva un fenómeno de la misma magnitud, pero sí ayuda a entender el mecanismo. Una esquina puede ser mucho más ventosa que su entorno inmediato por la combinación entre viento regional, forma urbana y obstáculos verticales.

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El Mapa Eólico del Uruguay, elaborado en el marco de un acuerdo entre el MIEM y la Universidad de la República, considera variables como topografía, rugosidad del terreno y localización de estaciones para caracterizar el clima de vientos. Eso confirma que el viento no depende sólo del “estado del tiempo”, sino también de cómo el terreno y las construcciones modifican el flujo del aire.

Por eso, la respuesta más prudente es esta: el edificio alto probablemente influye, pero la causa completa debe buscarse en la suma de altura, esquina, orientación de calles, espacios abiertos cercanos y dirección de los vientos dominantes en cada episodio. La única forma de confirmarlo sería medir en el lugar, comparar con otra esquina cercana y registrar datos durante varios días de viento fuerte.

Mientras tanto, la percepción vecinal tiene sustento físico: algunas esquinas realmente pueden comportarse como túneles de viento. Zorrilla y 18 de Julio parece ser, para Carmelo, uno de esos puntos donde la ciudad modifica el viento y lo vuelve más intenso a la altura de las personas.