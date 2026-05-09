El Ministerio de Desarrollo Social atiende este sábado a 29 personas en situación de calle en Colonia, según el informe actualizado a las 9.00 horas.

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El Centro Permanente del Mides, que funciona en el Centro Comunitario, cuenta con 25 usuarios: 15 varones y 10 mujeres. A esa cifra se suman cuatro varones alojados en el centro habilitado por el Plan Invierno en el Batallón de Colonia.

El director departamental del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, informó a Carmelo Portal que hasta el momento no se registraron nuevos ingresos de personas provenientes de Carmelo. No obstante, señaló que actualmente hay tres carmelitanos atendidos en Colonia.

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Olaverry indicó además que está previsto que esas personas sean trasladadas a Carmelo el próximo 15 de mayo, una vez que se cuente con un cuidador permanente en los barracones.

“El 15 van para ahí sí o sí, porque vamos a tener un cuidador permanente en los barracones”, afirmó el jerarca.